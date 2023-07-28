تسليم أولى محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل حاويات على مستوى العالم لتطويرها

أعلنت وزارة النقل، عن تسليم أولى محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية، وتحالف الخطوط الملاحية العالمية «كوسكو و س إم ايه»، لتطويرها كأكبر محطة حاويات بجمهورية مصر العربية، غدا السبت الموافق 29 يوليو 2023، بحضور قيادات هاتشيسون العالمية، وتحالف الخطوط الملاحية العالمية «كوسكو و س إم ايه» وقيادات النقل البحري المصري، وفق بيان صادر عن الوزارة.

تفاصيل أعمال تطوير ميناء السخنة

- جارِ إنشاء 5 أحواض جديدة بالميناء.

- جارِ إنشاء أرصفة بطول 18 كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18متر.

- جارِ إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2.

- جارِ إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح».

- إنشاء طرق بطول 17 كم.

- إنشاء طريق شرياني بطول 17 كم.

- رصف خرساني 6 حارة

- إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

- بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 88%.

- بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 65% والأرصفة 83% وحواجز أمواج الميناء 95.5% والطرق الداخلية 55%.

- تنفيذ محطة الحاويات بميناء السخنة والتي يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون متر مربع.