«النقل»: عوائد محطات حاويات مينائي السخنة والدخيلة 5 مليارات دولار

أكدت وزارة النقل، أن تسليم «محطة حاويات هاتشيسون» بميناء السخنة لهاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية «COSCO وCMA» أكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بمصر، يعتبر أمرا مهما للغاية في النقل البحري.

وأوضحت أنه تم تسليم المحطة لأكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية لتنفيذ البنية الفوقية لمحطة حاويات السخنة.

محطة الحاويات برصيف 100

وأضافت وزارة النقل في تقرير، أنه يعقب ذلك خلال الفترة المقبلة تنفيذ البنية الفوقية لمحطة الحاويات برصيف 100 بإجمالي استثمارات للمشروعين تصل إلى 1.6 مليار دولار وطاقة تداول أكثر من 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وهو ما يعد مؤشرا قويا للجدوى الاقتصادية للمشروعين، ويجسد الثقة في الاقتصاد المصري.

تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية

وأشارت إلى أن العوائد المباشرة المتوقعة للمشروعين تبلغ نحو 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد وهي 30 عاما، مؤكدة أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.