سجل الآن واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها بالدرجات شاملة جميع المواد الدراسية الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي، إذ وفرت «الوطن» رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله الحصول على النتيجة بسهولة عقب الاعتماد رسميا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

سجل الآن واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها

في تصريحات جديدة للمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، عن نتيجة الثانوية العامة 2023، أكد أن النتيجة تمر بمراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، موضحا أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم سيعلن رسميا موعد النتيجة فور الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بها.

كما أعلن الدكتور رضا حجازي، أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في امتحان مادة الفلسفة والمنطق نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي المتقدمين لامتحان مادة الرياضيات البحتة.

طرق التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة

سجل الآن واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الوطن.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة الاسم رباعيا.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- يتم الحصول على نتيجة الثانوية العامة عقب إعلانها رسميا.

وبعد عرض الخطوات السابقة، كل ما عليك سجل الآن واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها.

مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، وجه خبراء تربويون نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة من خلال «الوطن»، إذ أكد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، أنه يجب على كل طالب أن يضع قائمة بالكليات المحتملة التي يرغب في الالتحاق بها وعدم التشبث بكلية ما دون غيرها، والبحث عن احتياجات سوق العمل أولًا ثم اختيار التخصصات التي تناسبها.

ووجهت الدكتورة إيلارية عاطف، الخبيرة التربوية، عددا من النصائح؛ أولها ضرورة الالتزام الهدوء والابتعاد عن الانفعال الزائد وأهمية الدعم النفسي من جانب أولياء الأمور للطلاب، والتفكير خارج الصندوق والبحث عن الكليات التى تحتاجها سوق العمل.