مصرع طفل صدمته سيارة أمام قرية في البحيرة

لقي طفل مصرعه قبل قليل، بعدما صدمته سيارة أمام قرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار يفيد مصرع طفل في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز الدلنجات يفيد استقبال المستشفى، جثة طفل صدمته سيارة مسرعة أمام قرية زاوية حمور بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفل يدعى «محمد .س.ع»، 3 سنوات، مقيم بالدلنجات، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مشرحة مستشفى الدلنجات العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.