مصرع طفل غرقا داخل ترعة في البحيرة

لقى طفل مصرعه إثر غرقه بترعة قرية حسين أبو اليسر التابعة لمركز الشرطة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

غرق طفل في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبيّن أنه جرى انتشال جثة الطفل وتبين أنه يدعى نادر شريف رزق يونس سبع سنوات، غرق أمام منزله بقرية حسين أبو اليسر تبع قسم غرب النوبارية وتم استخراجه بمعرفه الأهالي، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.