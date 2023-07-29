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تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة أسيوط الأزهرية

كتب:

حسن عبد النعيم
10:47 م | السبت 29 يوليو 2023
المنطقة الازهرية باسيوط

المنطقة الازهرية باسيوط

يبحث طلاب الثانوية الأزهرية عن موعد تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة أسيوط، وخصوصا بعد إعلان الأزهر نتيجة الثانوية رسميا وأسماء الأوائل بالقسم الأدبي والعلمي يوم الخميس الماضي.

موعد تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة أسيوط الأزهرية

ويبدأ تقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة أسيوط الأزهرية، غدًا الأحد الموافق 30 يوليو ويستمر لمدة شهر حتى نهاية أغسطس بحسب ما أعلنه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

تكلفة تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وبحسب ما أعلنه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، فإن تكلفة التظلم برسوم 100 جنيه، ويقع مقر المنطقة المركزية الأزهرية بمحافظة أسيوط، بشارع الجمهورية بحي شرق أسيوط بنك التعمير والإسكان فرع أسيوط.

 

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