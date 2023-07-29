«مياه أسيوط والوادي الجديد» تدشن دليل خدمات الخط الساخن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إطلاق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، دليل خدمات الخط الساخن لمد جسور التواصل والاتصال الداخلي والخارجي والتعريف بالشركة وقطاعاتها وإنجازاتها المختلفة لدى جميع شرائح وفئات المجتمع بأسيوط والوادي الجديد ووسائل الإعلام المختلفة من أجل الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.

وقال علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنَّ دليل خدمات الخط الساخن يهدف لتوضيح طرق التواصل مع الخط الساخن بجميع المنصات الإلكترونية، والتسهيل على العميل معرفة الخدمات المقدمة من الخط الساخن، والمساهمة في تقليل عدد الاستفسارات والتساؤلات التي يمكن أن يواجهها المستخدمون مما يوفر الوقت والجهد على الجميع، إضافة إلى توفير معلومات واضحة حول الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على الخدمة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

الاتصال بالمتعامل لتقييم جودة الخدمة المقدمة

وأضاف أنَّ دليل الخدمات يتضمن ميثاق المتعاملين مع توضيح آلية التعامل مع الآراء والشكاوي والمقترحات، وكذلك يتضمن رحلة المتعامل للتواصل مع الخط الساخن بدايةً من مرحلة الحصول على معلومات الخدمة والاتصال بالخط الساخن وتقديم طلب الخدمة والتواصل خلال فترة الإجراءات إلى أن يتمّ الاتصال بالمتعامل لتقييم جودة الخدمة المقدمة.

ولفت إلى أنَّ الدليل يتضمن الخدمات الأكثر استخداماً من شكاوى صرف صحى وشكاوى مياه الشرب شكاوى جودة المياه وشكاوى المحاسبة والفواتير وشكاوى الجودة وشكاوى المشروعات مرحلة التخطيط والتصعيد وشكاوى المشروعات مرحلة التنفيذ والبناء وشكاوى التطبيقات سواء من عدم القدرة على تسجيل الدخول من خلال تطبيق 125 أو عدم القدرة على تسجيل الدخول من خلال تطبيق قراءتي، كذلك شكاوى الطلبات.

خدمة استقبال شكاوى العملاء من ذوي الهمم

وأعلن رئيس شركة مياه الشرب إطلاق الشركة لخدمات جديدة وهي خدمة «تليجرام بوت» للتعرف على الخدمات المقدمة واستطلاعات الرأي والمقترحات @Assuit_Hotline_bot، وكذلك خدمة استقبال شكاوى العملاء من ذوى الهمم لتمكينهم من توصيل شكواهم أو استفساراتهم عن طريق خاصية الفيديو باستخدام لغة الإشارة تحت شعار «كلنا معاك»، وخدمة تواصل معنا والتي تشمل جميع قنوات التواصل المختلفة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات.