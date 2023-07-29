نقل مرضى في «حميات أسيوط» إلى «الإيمان العام» بعد حريق محدود

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السيطرة على احتراق «فيشة كهربائية» بإحدى غرف مستشفى الحميات دون وقوع خسائر بشرية أو تضرر للمرضى، وتم نقل بعض مرضى العناية إلى مستشفى الإيمان العام لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

حريق محدود في غرفة مستشفى

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، يفيد باشتعال فيشة كهربائية بإحدى غرف مستشفى الحميات بحي غرب، دون وقوع أي خسائر، وعلى الفور انتقل الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية، والدكتورة منال محمود، مدير المستشفى، وعيون إبراهيم، رئيس حي غرب، والدكتور مصطفى محمود، مدير مرفق الإسعاف، والحماية المدنية إلى المستشفى، وتم فصل التيار الكهربائي عن الغرفة دون وقوع أية خسائر بشرية، وتم نقل بعض المرضى إلى مستشفى الإيمان العام كإجراء احترازي لحين الانتهاء من الإصلاح.

دعم المستشفى بمولد كهرباء

وأعلن المحافظ عن تقديمه كل أوجه الدعم فور الإبلاغ بالحادث، وتكليف رئيس حي غرب بالتواجد بموقع الحادث حتى السيطرة عليه والاطمئنان على الخدمة الصحية بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم لهم والاستعانة بمولدات كهربائية «ديزل» دعم من حي غرب كتغذية بديلة للكهرباء «تحت الطلب» لعدم تأثر الخدمة بالمستشفى.