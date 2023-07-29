حياة كريمة تطلق قافلة طبية في أسيوط لدعم صحة المواطن الأكثر احتياجا

تهتم المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري حياة كريمة، بتوفير الخدمات المختلفة للأهالي الأكثر احتياجا، ضمن خطة الدولة للتخفيف عن المواطن المصري في القرى الفقيرة والمحافظات.

قافلة طبية لأهالي أسيوط

وتأتي صحة المواطن المصري من أولويات المبادرة الرئاسية، فتطلق قوافل طبية في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، حتى توفر الخدمة الطبية للمواطن بدون مقابل مادي.

وتطلق حياة كريمة اليوم، قافلة علاجية مجانية، في محافظة أسيوط، تحديدا في قرية البربا، التابعة لمركزمركز صدفا، من أجل الكشف على الأهالي وتوفير العلاج اللازم، بدون مقابل مادي، وتأتي تلك القوافل بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة، ووزارة الصحة والسكان.

وتضم القافلة الطبية العديد من التخصصات الطبية المختلفة، من أجل توفير خدمة الكشف الشامل للأهالي في قرية البربا، فجاءت التخصصات الطبية بالقافلة على النحو التالي:

التخصصات الطبية

- الأطفال

- الباطنة

- الأنف والأذن

- النساء والولادة

- عيادات تنظيم الأسرة

- الجراحة

- العظام

- الأسنان

- الرمد

- التحاليل

- الأشعة

توفر القافلة الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة، صيدلية توفر أنواع العلاج المختلفة، وتُصرف مجانا للأهالي، وذلك من أجل التخفيف عن المواطن المصري الأكثر احتياجا، ومن المقرر أن تستمر القافلة الطبية في تقديم خدماتها لأهالي القرية في محافظة أسيوط، لمدة يومين.