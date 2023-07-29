تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة مرسى مطروح الأزهرية، تبدأ بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية على مستوى جميع المعاهد الأزهرية بنطاق الإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي جرى اعتمادها وإعلانها من خلال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ليبدأ الراغبون من الطلبة والطالبات في تحديد المواد التي سيقدمون الطلبات عليها طبقاً للاجراءات المتبعة.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة مرسى مطروح الأزهرية

أكد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أنه جار تحديد موعد التظلمات والسماح للطلاب للتقديم، طبقا للوائح المعمول بها من خلال المعاهد الأزهرية.

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية أن تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة مرسى مطروح الأزهرية لها رسوم حسب عدد المواد التي يتقدم لها الطالب، ويتم سداد الرسوم في منطقة مطروح الأزهرية ويخص الطالب علي إيصال ويتم تحديد موعد واطلاعه مع مختص من لجنة النظام والمراقبة بالكنترول علي أوراق الإجابة فقط للتعرف على ما إذا كان له حق في التظلم من عدمه والرد عليه.

إعلان أسماء الأوائل

كان رئيس منطقة الأزهرية أعلن أسماء الأوائل من خلال نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 على مستوى جميع معاهد منطقة مرسى مطروح الأزهرية، وتواصل معهم، وقدم لهم التهنئة.

ولفت رئيس منطقة مطروح الأزهرية إلى أنه سيتم تنظيم حفلة لتكريمهم بحضور جميع الأسر تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك في ديوان عام محافظة مطروح، وتسليمهم شهادات تقدير وجوائز، في ظل الدعم المستمر من محافظ مطروح لجميع المتفوقين في جميع الشهادات على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.