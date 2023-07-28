الأولى على الثانوية الأزهرية علمي في الأقصر: «كنت بذاكر 6 ساعات يوميا»

أعربت الطالبة آلاء عبدالهادي العبد علي، بمعهد فتيات الحرمين الخاص الأزهري، بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، عن بالغ سعادتها لحصدها المركز الأول على مستوى الأقصر في الثانوية الأزهرية «القسم العلمي»، بمجموع 631 أي بنسبة 97.8%.

تصلي الفجر وتبدأ المذاكرة

وقالت «عبدالهادي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّها كانت تُذاكر دروسها حوالي 6 ساعات يومياً، تصلي الفجر وتبدأ المذاكرة حتى العاشرة صباحا، وكانت تجتهد في المذاكرة تاركة التوفيق على الله تعالى، معبرةً عن سعادتها الغامرة بهذا النجاح والتفوق الذي لم يكن في الحسبان.

الدراسة في الأزهر مباركة

وأوضحت «عبدالهادي»، أن الفضل في التفوق والنجاح يرجع أولا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إلى والديها اللذان شجعاها على التفوق أسوة بأشقائها، ووفرا المناخ المناسب للتفوق، مؤكدة أن الدراسة في الأزهر مباركة وكلها توفيق من الله تعالي، لافتة إلى أنها فوجئت بحصولها على المركز الأول على مستوى الأقصر، إذ لم تكن تتوقع أن تصبح من أوائل الثانوية الأزهرية.

كانت تتمنى الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات

وأشارت «عبدالهادي»، إلى أنّها كانت تتمنى الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات لحبها لمجالات الكمبيوتر والبرمجة، لكن الكلية ليست ضمن كليات الأزهر، لافتة إلى أنها ما زالت تفكر في كليتي الطب والهندسة، وتفاضل بينهما.

أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

يشار إلى أن فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، قد اعتمد أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة، والتي جائت كالتالي: المركز الأول، آلاء عبدالهادي العبد على معهد فتيات الحرمين الخاص بمجموع 631 درجة بنسبة 97.8%.

المركز الثاني، أحمد مصطفى محمد أحمد معهد كوم البعيرات بمجموع 629 درجة بنسبة 96.77%.

المركز الثالث، أحمد سيد أحمد حسين، معهد كوم البعيرات، بمجموع 627 درجة بنسبة 96.46%.

المركز الثالث مكرر، ياسمين عبدالناصر أنور محمد، معهد فتيات الحرمين الخاص، بمجموع 627 درجة بنسبة 96.46%.

المركز الخامس، شريف خالد التهامي حسن، معهد الأقصر بمجموع 626 درجة بنسبة 94.77%.

أوائل القسم الأدبي

المركز الأول فايزة حسن طايع، معهد فتيات البعيرات، بمجموع 547 درجة بنسبة 86.38%.

المركز الثاني، أحمد طلعت محمد سيد، معهد الأقصر، بمجموع 518 درجة بنسبة 82.22%.

المركز الثالث، إسراء سعيد سيد جاد الرب، معهد فتيات العشي، بمجموع 511 درجة بنسبة 81.11%.

المركز الرابع، نورا صلاح مصطفى حسين، معهد فتيات طفنيس، بمجموع 503 درجة بنسبة 79.84%.

المركز الخامس، هبة سيد أحمد فريد راشد، معهد فتيات المدامود، بمجموع 498 درجة بنسبة 79.5%.