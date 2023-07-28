توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر تفهنا الأشراف بنات

أعلن الأزهر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية رسميا وبدأ الطلاب يستعدون لكتابة الرغبات والبحث عن توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 في نطاق محافظة الدقهلية أملا في حسم مصيرهم التعليمي.

عنوان جامعة الأزهر تفهنا الأشراف بنات

وتقع جامعة الأزهر في قرية تفهنا الأشراف وهي تابعة لمدينة ومركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، ويتم التدريس بها للبنات وتتضمن كليات الدراسات الإنسانية بنات وبها قسم التاريخ واللغة الانجليزية ورياض الأطفال، والتربية والاجتماع وعلم النفس، وكذلك توجد كلية التجار بنات تابعة لجامعة الأزهر في ذات القرية بالدقهلية.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 تفهنا الأشراف بنات

تنشر «الوطن» توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 في عدد من الكليات التابعة لجامعة الأزهر في محافظة الدقهلية بناء على العام الماضي:

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف في ميت غمر بالدقهلية قسم الاجتماع علمي انتظام 490 درجة، علمي انتساب 486 درجة وأدبي انتظام 496 درجة أدبي انتساب 486 درجة

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا قسم علم النفس علمي انتظام 532 درجة أدبي انتظام 517 درجة

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا قسم التاريخ علمي انتظام 475 درجة، علمي ‏انتساب 465 درجة، وأدبي انتظام 505 درجة وأدبي انتساب 489 ‏درجة. ‏

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا شعبة التربية علمي انتظام 514 درجة أدبي انتظام 525 درجة

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا علمي انتظام 505 ‏درجة أدبي، وانتظام 524 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا قسم اللغة الإنجليزية علمي انتظام ‏‏571 درجة وأدبي انتظام 565 درجة.

كلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف علمي انتظام 472 درجة، وعلمي انتساب ‏‏447 درجة، وأدبي انتظام 476 درجة، وأدبي انتساب 465 ‏درجة.

‏معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف علمي انتظام 482 درجة، وأدبي انتظام 428 درجة.