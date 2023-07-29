تشغل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الجيزة الأزهرية، آلاف الطلاب وأولياء الأمور، وتنطلق التظلمات غدا الأحد، وتستمر لمدة شهر، وفق ما أعلنه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إذ سيظهر رابط التظلمات مع بدء الطعون صباح غد.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الجيزة الأزهرية

ويستطيع طلاب الثانوية الأزهرية، تسجيل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الجيزة الأزهرية، عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف، إذ أوضح وكيل الأزهر الشريف، أن نتيجة التظلمات تظهر خلال 15 يوما فقط من تاريخ التظلم، مؤكداً أن رسوم كل مادة بقيمة 100 جنيه.

خطوات تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الجيزة

وتقدم «الوطن» في إطار خدماتها للقراء، خطوات عمل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الازهرية 2023 في منطقة الجيزة الأزهرية، والتي يتم فيها اتباع التعليمات التالية لتسجيل التظلم بنجاح:

1- فتح موقع الأزهر الشريف.

2- واختيار رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

3- إضافة البيانات المطلوبة من الطالب من رقم الجلوس والرقم السري والرقم القومي.

4- اختيار المادة التي يحددها الطالب لعمل التظلم، واستكمال باقي الإجراءات.

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، وبلغ متوسط نسب النجاح إلى 52.38%، حيث جاءت النسبة في الشعبة العلمية 59.34%، بينما الشعبة الأدبية وصلت نسبة النجاح بها إلى 46.63%.