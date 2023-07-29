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صابر الرباعي يروج لحفله في الأردن

كتب:

ياسمين محمود
11:45 م | السبت 29 يوليو 2023
صابر الرباعي

صابر الرباعي

روج الفنان صابر الرباعي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفله الغنائي المقرر له الجمعة المقبل في الأردن.

صابر الرباعي ينشر بوستر الحفل 

ونشر صابر الرباعي، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «جمهوري الحبيب بالأردن.. موعدنا الجمعة 4 أوت 2023 بالمسرح الجنوبي.. في انتظاركم، كونوا في الموعد».

آخر أعمال صابر الرباعي 

وطرح مؤخرا الرباعي أغنية يا بنات الحلال التي حققت أعلى نسب مشاهدات على اليوتيوب، كما شارك في الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية بحفل غنائي ناجح رفع شعار كامل العدد وحقق به نجاحا كبيرا وتصدر وقتها التريند.

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بقلم ياسمين محمود