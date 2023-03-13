صابر الرباعي يحتفل بخطوبة نجله بأغنية «أتحدى العالم» ويوجه رسالة للعريس

حرص الفنان صابر الرباعي، على توجيه رسالة لابنه «إسلام»، أثناء حفل خطوبته الذي أقيم أمس بحضور العائلة فقط، وبعيدا عن وسائل الاعلام.

صابر الرباعي يوجه رسالة لابنه «إسلام»

وقال صابر الرباعي: «روح والدي موجودة معانا اليوم، وهقرأ رسالة قرأها لي يوم خطوبتي، واليوم هقرأها لابني، بسم الله الرحمن الرحيم أيها الجمع الكريم، نجتمع في هذه الليلة المباركة المشرقة بحضوركم، لنحتفل بحدث سعيد، يسعد إليه كل وريد، حدث باركته كل الأديان السماوية، حيث جاء في الحديث الشريف على لسان نبينا محمد صلى الله وعليم وسلم، يا معشر الشباب من استطاعَ منكم الباءة فليتزوج».

وتابع: «كما ورد في القرآن الكريم ودستور المسلمين (أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)، وغيرها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، التي تدعو لهذا وتباركه وتنزله المنزلة الكبرى في حياة الإنسان وعملا بشريعة الله، تعلق ابني إسلام بنص ديني وخطبنا الفتاة فرح».

صابر الرباعي يهنئ ابنه وخطيبته

وتابع صابر الرباعي: «وبهذه المناسبة السعيدة أهنئ نفسي والعائلتين وأتقدم للخطيبين بكل عبارات التهاني وكل التوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة، لبناء عش زوجية سعيد، مقام على مودة ورحمة، ليكون هذا مصدر خير وبركة ومنبع سعادة واحترام لهم وللعائلة».

واحتفل الفنان صابر الرباعي، بخطوبة ابنه «إسلام»، وشدى بأغنيته الشهيرة «أتحدى العالم»، احتفالا بتلك المناسبة.

عيد ميلاد صابر الرباعي

ويحتفل اليوم، الفنان التونسي صابر الرباعي، بعيد ميلاده، إذ حرص جمهوره على تنهئته عبر موقع التواصل الاجتماعي.