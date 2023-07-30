عاجل.. بوبو يصدم بيراميدز ويعلن موقفه من الانتقال للأهلي

أكد محمد رضا بوبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، أنه كان قريبا للغاية من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن الأمور بالكامل في يد في إدارة نادي فيوتشر.

أول تعليق من بوبو على رغبته في الانتقال إلى الأهلي

وقال بوبو في تصريحات تلفزيونية: «كنت قريبا بالفعل من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكني لا أعلم سبب توقف المفاوضات خلال الفترة الأخيرة»، مؤكدا أنه الأمر بالكامل في يد إدارة فيوتشر التي تمتلك عقدي، خاصة أن العقد ما زال مستمرا مع النادي.

وتابع: «بالتأكيد أرغب في اللعب للنادي الأهلي، الأهلي حلم لأي لاعب بكل تأكيد، خاصة أنه النادي الأفضل في إفريقيا رفقة نادي الزمالك، والمفاوضات جارية خلال الفترة الحالية من جانب عدد من أندية الدوري المصري الممتاز للحصول على خدماتي الموسم المقبل».

بوبو: فيوتشر يحدد النادي الذي سأنتقل إليه في الانتقالات الجارية

واختتم: فيوتشر هو من سيقرر النادي الذي سينتقل إليه بوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، المفاوضات جارية معهم حاليا، وأترك الأمر بالكامل في يد إدارة النادي خلال الفترة الحالية.