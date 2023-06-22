عاجل.. نادي زد يفاوض حارس الأهلي في الميركاتو الصيفي.. اعرف رد الأحمر

دخل نادي زد في مفاوضات قوية مع علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل نادي زد، أن هناك مفاوضات قوية مع علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

مصدر: زد تواصلنا مع الأهلي للتعاقد مع علي لطفي

وأوضح المصدر، أنه تم التواصل مع النادي الأهلي شفهيًا، لمعرفة إمكانية الحصول على خدمات علي لطفي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار المصدر إلى، أن مسؤولي نادي زد، لم يتلقوا ردا من النادي الأهلي، وتأجلت المفاوضات حتى نهاية الموسم.

ويبتعد علي لطفي، عن المشاركة الأساسية مع النادي الأهلي، في ظل الاعتماد على محمد الشناوي بصفة دائمة.

وتأهل زد، إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل، بعدما نجح في صدارة مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، متفوقًا على فريقي السكة الحديد ووادي دجلة.

البحث عن صفقات استعدادا للموسم الجديدويبحث نادي زد، عن تقوية صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.