رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تحرك عاجل من نادي زد لضم ثنائي الأهلي والحسم خلال أيام

كتب:

محمد هانئ
04:13 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
لاعبو الأهلي

لاعبو الأهلي

يسعى مسؤولو نادي زد، للتعاقد مع الثنائي كريم الدبيس ومعتز محمد، لاعبا فريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، بعد صعود الفريق لأول مرة في تاريخه للدوري المصري الممتاز.

تحرك زد للتعاقد مع ثنائي الأهلي

ووفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «زد تواصل مع مسؤولي الأهلي للحصول على خدمات كريم الدبيس ومعتز محمد، مواليد 2005، ويلعب في مركز قلب الدفاع».   

وأضاف المصدر: «هناك ترحيب من قبل مسؤولي الأهلي، برحيل الثنائي على سبيل الإعارة، لكن لن يجرى البت في أي عروض بالوقت الحالي، إلا بعد انتهاء مشوار الفريق في بطولة الدوري».

ويأمل مسؤولو زد، في الوقت الحالي، إلى إبرام مجموعة من الصفقات المتميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادًا لظهور الفريق في دوري الأضواء والشهرة، لأول مرة في تاريخه؛ إذ أن طموح الفريق في أول مواسمه البقاء بالممتاز.

   

اقرأ المزيد:

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الشناوي عن الأهلي ورد فعل كولر

مفاجأة كبرى لجماهير الأهلي بشأن عودة تريزيجيه

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن إلغاء هدفين في مباراة الأهلي وفيوتشر

عاجل.. أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام فيوتشر

عاجل.. خبير تحكيمي يعلق على قرار "البنا" بإلغاء هدفين في لقاء الأهلي وفيوتشر

عاجل.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة حول هدف فيوتشر الملغي أمام الأهلي
بقلم محمد هانئ