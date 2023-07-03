تحرك عاجل من نادي زد لضم ثنائي الأهلي والحسم خلال أيام

يسعى مسؤولو نادي زد، للتعاقد مع الثنائي كريم الدبيس ومعتز محمد، لاعبا فريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، بعد صعود الفريق لأول مرة في تاريخه للدوري المصري الممتاز.

تحرك زد للتعاقد مع ثنائي الأهلي

ووفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «زد تواصل مع مسؤولي الأهلي للحصول على خدمات كريم الدبيس ومعتز محمد، مواليد 2005، ويلعب في مركز قلب الدفاع».

وأضاف المصدر: «هناك ترحيب من قبل مسؤولي الأهلي، برحيل الثنائي على سبيل الإعارة، لكن لن يجرى البت في أي عروض بالوقت الحالي، إلا بعد انتهاء مشوار الفريق في بطولة الدوري».

ويأمل مسؤولو زد، في الوقت الحالي، إلى إبرام مجموعة من الصفقات المتميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادًا لظهور الفريق في دوري الأضواء والشهرة، لأول مرة في تاريخه؛ إذ أن طموح الفريق في أول مواسمه البقاء بالممتاز.