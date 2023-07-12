نادي زد يفاوض 6 لاعبين من الأهلي «خاص»

يستهدف مسؤولو نادي زد التعاقد مع 6 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إذ أجرى النادي الصاعد حديثًا إلى صفوف الدوري الممتاز مفاوضات مع الـ6 لاعبين لضمهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري

وينشر «الوطن سبورت»، تفاصيل دخول نادي زد في مفاوضات مع 6 لاعبين من صفوف فريق النادي الأهلي.

تطورات مفاوضات نادي زد مع 6 لاعبين في الأهلي

ودخل نادي زد في مفاوضات مع السداسي «علي لطفي، شادي حسين، أيمن أشرف، مصطفى سعد ميسي، رأفت خليل، العربي بدر».

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