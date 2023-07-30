انطلاق بطولة الإسكندرية المفتوحة لألعاب القوى غدا.. «تحت 12 سنة»

أكدت منطقة الإسكندرية لألعاب القوى أنها وجهت دعوة لجميع المؤسسات والأندية الرياضية من منطقة الإسكندرية لألعاب القوى، برئاسة داليا محمود أمين، وإشراف أمين شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى والمشرف على منطقة الإسكندرية ورئيس لجنة المدربين، للمشاركة في بطولة الإسكندرية المفتوحة لألعاب القوى، والتي تنطلق غدا الاثنين، تحت 12 سنة، والثلاثاء المقبل تحت 18 سنة.

دعوة مفتوحة للمشاركة

وقالت داليا محمود أمين، رئيس اتحاد ألعاب القوى لمنطقة الإسكندرية والبحيرة ومطروح، لـ«الوطن»، إنه تم توجيه الدعوة لجميع الأندية والهيئات في مصر للمشاركة في بطولتي منطقة الإسكندرية المفتوحة لألعاب القوى تحت 12 و18 سنة، والمقرر إقامتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين باستاد الإسكندرية الدولي والذي سيشهد فعاليات البطولتين، والمشاركة متاحة للجميع، فكلما زادت المشاركة زادت المنافسة بين اللاعبين.

استعدادات مكثفة للبطولتين

وأوضحت رئيس اتحاد ألعاب القوى، أنه يتم الاستعداد بشكل مكثف لتجهيز كل ما يخص البطولتين، وذلك بعد النجاح الساحق لبطولات ألعاب القوى تحت 14 سنة وتحت 16 سنة، والدرجة الأولى، وهناك خلية عمل بإشراف الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، وأيمن أبو ضيف، المدير التنفيذي لمنطقة الإسكندرية لألعاب القوى.