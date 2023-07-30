«الداخلية»: القبض على شخص هدد فتاة بسلاح أبيض لخلافات بينهما

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما انتشر مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة بالإيذاء، وبالفحص أمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض المستخدم بمقطع الفيديو المشار إليه.

وخضع المتهم لجلسة تحقيق اعترف خلالها بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وباستدعاء المذكورة أيدت ما جاء بالفحص واتهمته بتهديدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.