بدء التقديم لكلية الشرطة عبر موقع وزارة الداخلية.. اعرف الشروط

يحظى التقديم في كلية الشرطة باهتمام كبير من طلاب الثانوية العامة وخريجي بعض الجامعات، إذ يبدأ اليوم الثلاثاء، قبول الطلبات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية كيفية التقديم بكلية الشرطة.

شرط التقديم بكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية

وجاءت شروط القبول في كلية الشرطة 2023 كالتالي، من خلال موقع وزارة الداخلية كالتالي:

أولا: أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ثانيا: ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى وأن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

ثالثًا: كما يخضع الطالب، ضمن شروط القبول في كلية الشرطة 2023، للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيون)، كما يخضع للاختبار الرياضي «اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة»، واختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة: «ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية»، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية.

كشف الهيئة عن طريق مناظرة الطلبة

رابعًا: يخضع الطالب لكشف الهيئة، عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع؛ وذلك قبل أن يخضع للكشف الطبي المتقدم، وهو عبارة عن مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن- موجات صوتية قلب – معمل «تحاليل مخدرات وفيروسات».

خامسًا: ويكون مكان الاختبارات، هو البوابة رقم 5 بأكاديمية الشرطة اعتبارا من الساعة 6 صباحا، على أن يتم ارتداء الكمامة؛ حيث لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات لمن لا يرتدي الكمامة، أو من يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، كما يجب مراعاة التباعد بين الطلبة، وتعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة ووضع معقمات ومطهرات في الطرقات.