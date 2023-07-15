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وزارة الداخلية: ضبط 270 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:24 م | السبت 15 يوليو 2023
الاتجار في المواد المخدرة - صورة أرشيفية

الاتجار في المواد المخدرة - صورة أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (270) قضية مخدرات، (130) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (84545) حكما قضائيا متنوعا، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 289 متهما في الاتجار بالمخدرات

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن 289 متهما في 270 قضية مواد مخدرة.

 

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