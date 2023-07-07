أسرع طريقة لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة.. خطوات بسيطة عبر موقع وزارة الداخلية

تتيح وزارة الداخلية، من خلال موقعها الإلكتروني، تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين، ومن بين تلك الخدمات استخراج بدل فاقد رخصة قيادة، ويأتي ذلك ضمن خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة قيادة

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي خطوات استخراج بدل فاقد رخصة قيادة من خلال موقع وزارة الداخلية عن طريق خطوات مبسطة من داخل منزلك.

تتمثل الخطوة الأولى في الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر رابطها الخاص، وفي الخطوة التالية، تقوم بإنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية عن طريق إدخال بعض البيانات، وبعدها ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع.

أما في الخطوة التالية، تقوم بالضغط على أيقونة «بدل فاقد رخصة قيادة» في خانة المرور، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «الموافقة على الشروط»، وبعدها تقوم بإدخال بيانات الرخصة الخاصة بك.

إتمام الطلب بدفع رسوم «شهادة المخالفات»

وقبل إتمام الطلب ادفع رسوم «شهادة المخالفات» عن طريق الرابط، حيث تقوم بتقديم المستندات المطلوبة وهي بطاقة الرقم القومي ولابد أن تكون سارية بالإضافة إلى شهادة مخالفات، كما تقوم بعدها بسداد رسوم الخدمة، واستلام بدل فاقد رخصة القيادة.