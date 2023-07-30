بعد الحاجة زبيدة.. آمال حصلت على شهادة محو الأمية في سن الـ72 عاما

«لآخر لحظة في عمري هفضل أتعلم».. عبارة قالتها السيدة العجوز آمال فران غريب، ابنة محافظة السويس، الحاصلة على شهادة محو الأمية في عمر الـ72 سنة خلال تكريمها من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تسلمت آمال شهادة تقدير من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأنها اجتازت الدورة في أبريل 2023، إذ قالت في تصريحات لـ«الوطن» أنها عرفت الفرق بين الإنسان المتعلم والجاهل «بقيت أقرأ كل شيء حواليا، وأحفظ القرآن الكريم، وأتأكد من العلاج المكتوب في الروشتة».

وأضافت أنها معرفتها بالقراءة والكتابة أصبحت لا تعلم كيف كانت تعيش بدون تعلم «ياريت الكل يتعلم، فالتعليم إحساس بين أن يكون الإنسان موجود من عدمه».

ومن جهة أخرى، قالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، إنها سعيدة بمثل هذا النموذج، إذ الإصرار على التعليم، موضحة أن السيدة آمال حصلت على محو الأمية وعمرها 72 سنة ولديها 13 حفيدا.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم السيدة، إذ تتقاضى دعم نقدي من برنامج تكافل وكرامة من وحدة كبريت التابعة لإدارة الجنا ين بالسويس، موضحة أنها بعد الإعلان عن مبادرة لا أمية مع تكافل بالقطاع الريفي التحقت بالفصل، وابدت عن رغبتها الشديدة في التعليم.

وأوضحت أنها تعاني من ضعف في السمع، لكنها تسعى للتعليم لكي تستطيع القراءة في المصحف ومعرفة ما حولها ومساعدة احفادها، وعند تسليمها الشهادة كانت الفرحة تملأ وجهها وقررت استكمال التعليم حتى آخر دقيقه بعمرها.