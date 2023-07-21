الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي.. مبادرات ولقاءات توعية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، إذ تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 14 يوليو إلى 20 يوليو، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 14 يوليو

- فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، يتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية في تنفيذ برنامج تدريبي حول «مدونة السلوك وسياسة حماية الأطفال» بمشاركة فعالة لفرق العمل المحلية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

- لمواجهة موجات الحر التي تشهدها البلاد، الهلال الأحمر المصري يكثف حملاته التوعوية بأعراض الإجهاد الحراري التي تحدث أثناء موجات الحر الشديدة، وبسبل الوقاية معها والتعامل معها بشكل آمن حين حدوثها.

- حملة «التربية الإيجابية.. مشاركة» تنفذ 1,450 ندوة و365 لقاء جماهيريا، و256 ألف زيارة منزلية من خلال الرائدات الاجتماعيات والفرق الميدانية بالوحدات الاجتماعية للتوعية بحقوق وواجبات الزوجات والأزواج، وبسبل التربية الإيجابية للأطفال.

السبت 15 يوليو

- البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» يطلق النسخة الثانية من تدريباته الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وينفذ 4 معسكرات بمحافظات القاهرة والفيوم والبحر الأحمر، بمشاركة 420 شابا وفتاة منهم 42 متدربا من ذوي الإعاقة.

- حملة وزارة التضامن الاجتماعي «علشان ولادكم احسبوها صح» تكثف جهودها بجميع المحافظات، وتنفذ عددًا من اللقاءات بمراكز الطفل العامل حول أضرار عمالة الأطفال في سن مبكر وفي ظروف عمل غير آمنة، وتستعرض جهود وزارة التضامن في التصدي للظاهرة.

- برنامج تكافل وكرامة يبدأ صرف الدعم النقدي لإجمالي 4,6 مليون أسرة بما يشمل 20 مليون فرد، وبإجمالي موازنة تصل إلى 2,7 مليار جنيه شهرياً، والصرف يتم إلكترونيًا باستخدام بطاقة «ميزة».

الأحد 16 يوليو

- التضامن تشهد فعاليات منتدى «المجتمع الأخضر» في دورته الثانية، وتؤكد أن الوزارة تحرص على تنفيذ الخطة التي تم استعراضها في مؤتمر قمة المناخ بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتعد لذلك مؤشرات لرصد نتائج تلك الجهود.

- التضامن تتابع حادث انهيار عقار بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، وتوجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع نائب محافظ البحيرة.

- وزارة التضامن الاجتماعي تجتمع مع قيادات بنك ناصر الاجتماعي لمراجعة موقف قطاعات الاستثمار، والمخاطر، والخزانة، والتركات، وتكنولوجيا المعلومات، والتكافل، والبنك يستعد لخطة تسويق مكثفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 280 وظيفة بمحافظات الشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان، وذلك بنظام العقود بمراكز «العزيمة» للتعافي من الإدمان والتعاطي.

الاثنين 17 يوليو

- التضامن تتابع حادث انهيار عقار حدائق القبة، وتوجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع محافظ القاهرة.

- وزارة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تخرج طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية دفعة 2022 بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور وزيري القوى العاملة والتجارة والصناعة.

- التضامن تشارك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر «المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة» المنعقد ببيروت، وتؤكد أن القطاع الخاص فكره ودوره مطلوب بشدة لدعم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالمجتمعات المحلية.

- التضامن تشهد انطلاق فعاليات مؤتمرالتكنولوجيا المالية «Seamless Africa 2023» الذي يعقده البنك المركزي المصري برعاية دولة رئيس الوزراء ويلقي كلمته وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

الثلاثاء 18 يوليو

- التضامن ووزارة الهجرة تناقشان قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج، ومشاركتهم في جهود التنمية وتسويق التراث الحرفي والتوسع في لجان الزكاة، ويتفقان على مشاركة التضامن الاجتماعي في النسخة الرابعة لمؤتمر «المصريين في الخارج».

- التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة «صندوق عطاء للاستثمار الخيري» لدعم وتأهيل ذوي الإعاقة، والصندوق يستعرض إنجازاته وخططه خلال الفترة القادمة، وشراكاته مع منظمات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- وزارة التضامن تستقبل المستشار الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، واللقاء يناقش خدمات وزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصري المقدمة للاجئين في مجالات الحماية والإغاثة، والصحة والدعم النفسي، والتوعية والتمكين الاقتصادي.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية يوقع بروتوكول تعاون مع كلية الآداب جامعة بنها، لتعزيز التعاون في المجالات البحثية والابتكار.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ أنشطة توعوية لرفع وعي الأطفال بأضرار التدخين، وبأهمية حماية الشباب من الإدمان بمنطقة حدائق أكتوبر ضمن برامج التوعية بالمناطق المطورة.

الأربعاء 19 يوليو

- وزارة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة الثقافة وتبحثان تعزيز سبل التعاون في مجال التثقيف والوعي المجتمعي وتنمية المواهب وتعزيز الأنشطة الفنية في المناطق الريفية والمطورة.

- التضامن الاجتماعي تشجع السيدات ذات الإعاقة للتسجيل على التطبيق الذي تم اطلاقه لرصد أعدادهن على مستوى الجمهورية، لكي تحصلن على كافة حقوقهن التي أقرها لهن قانون رقم 10 لسنة 2018 لحماية حقوق ذوي الإعاقة.

- استمرارا لجهوده في مواجهة الأزمة السودانية، الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع السفارة السويسرية بمصر يطلق المرحلة الأولى من عملية تقييم ورصد الاحتياجات الأساسية للوافدين من دولة السودان.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يسلم مشروعات متناهية الصغر وأصول إنتاجية لدعم المرأة المعيلة بالمناطق الريفية بمحافظة السويس بالتعاون مع جمعية نهضة المحروسة.

الخميس 20 يوليو

- وحدة التضامن بجامعة دمنهور تنفذ معسكرا للتطوع، ومتطوعى وحدة تضامن بجامعة سوهاج في زيارة لدعم أطفال معهد الأورام، وندوة بالجامعة المصرية الروسية عن زواج الأطفال وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.

- البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» يكثف جهود للطلاب والشباب من خلال المعسكرات الصيفية بجامعة أسيوط بمشاركة 420 طالبا، ولقاءات توعية.

- التضامن الاجتماعي تتعاون مع منظمة يونيسف في تنظيم ورشة عمل لربط برامج الرعاية والحماية الاجتماعية لحماية الأسر والفئات على حد الهشاشة، ويبدأ باختيار عينة من أسر تكافل وكرامة بمحافظتي الإسكندرية والشرقية.

- وزارة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض «ديارنا» للحرف اليدوية تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، بمشاركة 500 عارضة وعارض لعرض منتجات 5000 أسرة منتجة، والمنتجات تسجيب لاحتياجات المصيفين والسائحين وتلقى رواجاً كبيرًا.