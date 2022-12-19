برنامج «8 الصبح» يبرز تقريري «الوطن» عن سعر القمح وجهود محو الامية

أبرز برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية DMC، تقارير التي نشرت في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، لتشكيل سعر عادل للقمح، كما أبرز البرنامج موضوعا بعنوان «التضامن.. محو أمية 900 الف سيدة ضمن حملة لا أمية مع تكافل».

توافر السلع الاستراتيجية

وقال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير الوطن، في حوار على فضائية DMC، إنّ إجتماع الرئيس السيسي تضمن أكثر من محور مهم، أبرزها بث حالة الاطمئنان من خلال المتابعة الدورية التي تنفذها القيادة السياسية لملف الأمن الغذائي، وتوافر السلع الغذائية الاستراتيجية بالصوامع المنتشرة بمناطق الجمهورية، والتي تمثل قوام الحياة اليومية للمصريين كالقمح والأرز والسكر والزيت.

وتابع مدير تحرير الوطن، أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد توافر السلع الأساسية من 4 إلى 6 اشهر، إضافة إلى توافر اللحوم والدواجن لمدة عام، وهو أمر مهم جدًا خاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، فضلًا عن جهود الحكومة في التوسع في الزراعات، من خلال العديد من المشروعات الجديدة التي تنشر الآن، التي ستكون مصدرا مهما لتوافر السلع كمنطقة وادي الشيح بأسيوط.

وأضاف عبدالراضي، أنّ الرئيس السيسي وجّه أمس خلال اجتماعه برئيس الوزراء وعدد من الوزارء، بأن يحصل الفلاح على سعر عادل ومجزٍ للقمح، لافتًا إلى أنّ الرقم الجاذب بموضوع الوطن بعنوان «التضامن.. محو أمية 900 الف سيدة ضمن حملة لا أمية مع تكافل»، هو وصول وزارة التضامن من خلال المنصات ووسائل الإعلام والعديد من الطرق التي اتبعتها لأكثر من 22 مليون شخص، إضافة إلى نجاح الوزارة في محو أمية 900 الف سيدة خلال عدة أشهر فقط.

وأشار مدير تحرير الوطن، إلى أنّ هذا الإنجاز ساهم في خفض رقم الأمية في مصر من 62% إلى 52%، واصفًا هذه الإنجازات بـ«الرائعة».