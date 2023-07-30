عملاق اقتصادي قادم.. «النقل» تنشر فيلما جديدا عن أعمال تطوير ميناء السخنة

نشرت وزارة النقل فيلما جديدا لمشروع تطوير أعمال ميناء السخنة منذ بدء الأعمال حتى الآن، بعدما شهدت المنطقة تاريخا جديدا وطفرة كبرى ونقلة نوعيه جديدة في ميناء العين السخنة، ميناء العاصمة الإدارية عملاق الاقتصاد القادم.

الخطة الطموحة بدأتها الحكومة

وجاء في الفيلم: خطة طموحة بدأتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم العائد الاقتصادي من ميناء العين السخنة، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية إلى دول العالم، حيث شهدت عمليات تطوير الميناء إنشاء 5 أحواض و18 كيلومترا من الأرصفة البحرية لتبادل الأحواض والبضائع، ودحرجة السيارات والبضائع الكيميائية القابلة للاشتعال والفحم والصب السائل.

إنشاء ساحات للتداول

كما تضمن الميناء إنشاء ساحات للتداول بمساحة 9.6 ألف متر مربع، بخلاف المناطق التجارية واللوجيستية التي تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديد متصلة بالقطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مرسي مطروح».

وتسلم هاتشيسون، أكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم، وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA، أولى محطات مشروع تطوير الميناء.