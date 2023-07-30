الرئيس الروسي: وقف إطلاق النار غير وارد مع استمرار الهجمات الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده قصفت الأماكن التي تم إنتاج المسيرات بها، والتي استهدفت بها أوكرانيا «جسر القرم»، مضيفا في مؤتمر صحفي بمدينة «سان بطرسبورج»، إن وقف إطلاق النار غير وارد مع استمرار الهجمات الأوكرانية، موضحا أن «موسكو»، مستعدة لأي صدام قد ينشأ مع الغرب

بوتين: أوكرانيا فقدت 415 دبابة منذ 4 يونيو الماضي

وأشار بوتين إلى أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة ولا تغييرات كبيرة في ساحة «المعركة»، وأوضح الرئيس الروسي، أن أوكرانيا فقدت منذ 4 يونيو الماضي، 415 دبابة، و1300 مدرعة، وثلثي الآليات التي خسرتها غربية.

وتابع بوتين أن بلاده لم ترفض الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن المبادرة الإفريقية للأزمة قد تكون أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق السلام.

وتابع بوتين قائلا إن لا أحد يريد صداما مباشرا بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» والقوات الروسية في سوريا.

بوتين: سنبدأ بإرسال الحبوب المجانية إلى الدول الإفريقية خلال 3-4 أشهر

وفي حديثه عن مبادرة حبو بالبحر الأسود «صفقة الحبوب»، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خلال فترة المبادرة ذهب أقل من 3% من إجمالي الحبوب المصدرة من أوكرانيا إلى البلدان الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن «موسكو» ستبدأ بإرسال الحبوب الروسية المجانية إلى الدول الإفريقية خلال 3-4 أشهر.

وأضاف بوتين، أن روسيا لن تخزن الغاز بكميات كبيرة في تركيا فهي منصة للتجارة، وأوضح الرئيس الروسي، ان إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال.

وفي سياق متصل، رفض مؤسس «سبيس إكس»، مالك موقعإكس«توير سابقا»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائيى، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، رفض منح أوكرانيا حق الوصول إلى شبكة «ستارلينك» بالقرب من «شبه جزيرة القرم»، التي أعلنت «موسكو»، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وفي وقت سابق، قطع ماسك، وصول الجيش الأوكراني إلى بعض محطات «ستارلينك» بسبب عدم دفع إيجار شهري قدره ألفين و500 دولار لكل محطة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.