الجيش الأوكراني يشن 12 غارة جوية على عناصر ومعدات عسكرية روسية

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم، أن قوات الدفاع الجوي شنت 12 غارة على عناصر وأسلحة ومعدات عسكرية روسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تدمير 4 طائرات استطلاع تكتيكية بدون طيار

وذكرت الهيئة، في بيان، نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية، أن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 4 طائرات استطلاع تكتيكية بدون طيار، في حين ضربت وحدات الصواريخ والمدفعية 21 قطعة مدفعية في مواقع إطلاق النار، إضافة إلى نظام صاروخي مضاد للطائرات وهدف روسي مهم آخر.

الجيش الروسي يشن غارة جوية

وأضاف البيان أن الجيش الروسي شن، مع ذلك، غارة جوية بطائرات قتالية بدون طيار خلال أمس، ولكن جرى تدمير 5 طائرات من قبل الجنود الأوكرانيين، إضافة إلى ذلك، شنت القوات الروسية 4 ضربات صاروخية و58 ضربة جوية و81 هجوما بالمدفعية من طراز MLRS على مواقع القوات الأوكرانية، في حين وقع ضحايا مدنيون أوكران ودمرت مبان سكنية وأهداف أخرى للبنية التحتية.