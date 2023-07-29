بوتين: لا نرفض مبادرات السلام بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مؤشرات على تغييرات خطيرة على الجبهة الأوكرانية الآن، لافتا إلى أن مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا يمكن أن تكون أساسا للسلام كما هو شأن المبادرة الصينية.

عدم رفض محادثات السلام

وأضاف الرئيس الروسي بحسب كلمة له مساء اليوم السبت نقلتها قناة «القاهرة» الإخبارية، أن روسيا الاتحادية لا ترفض المحادثات بشأن أوكرانيا، مبينا أن روسيا لا تريد أي اشتباك عسكري مع أمريكا في سوريا لكن مستعد لأي سيناريو، كما نريد إنشاء منصة إلكترونية لمبيعات الغاز في تركيا ولا نرغب في تخزين الغاز هناك، متابعا: «نفذنا هجمات وقائية على مواقع لتصنيع المسيرات الأوكرانية بعد هجمات كييف على القرم»، وحصلت روسيا على نحو 30 مبادرة من أجل الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.

توقيت كلمة بوتين

تأتي كلمة بوتين بعد انتهاء القمة الروسية الإفريقية في مدينة سانت بطبرسبرج الروسية وبعد أسبوعين من حصول أوكرانيا على القنابل العنقوية من الولايات المتحدة الأمريكية.