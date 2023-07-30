60 مرة.. أوكرانيا تقصف دونيتسك باستخدام 239 من الذخائر المختلفة

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات اـ24 الماضية، مقاطعة دونيتسك الواقعة جنوب شرق البلاد 60 مرة، باستخدام 239 ذخيرة مختلفة بينها عياري 152 و155 ملليمترا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم طفلة «4 سنوات»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يمكن فعل كل شيء عندما يكون ذلك مفيدا لـ«موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بوتين: جذور المشاكل الاقتصادية للغرب تكمن في أخطائهم

وأضاف بوتين، أن الغرب لا يقوم إلا بالثرثرة، وغسيل الأدمغة للجميع، وبذكائهم المعتاد، يقومون بإلقاء اللوم على «موسكو» في أخطائهم، وأضح الرئيس الروسي، أن جذور المشاكل الاقتصادية للغرب تكمن في أخطائهم بناء على بعض الاعتبارات السياسية المحلية الانتهازية.

وفي سياق متصل، قال بوتين إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على إجراء مكالمة هاتفية الأربعاء المقبل.