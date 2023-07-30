خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بكل سهولة من هذا الرابط

ساعات قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار الانتهاء من تجهيزاتها ومراجعتها وإعلانها في مؤتمر صحفي، وأعلنت «الوطن» أنها تتيح الحصول على النتيجة عبر موقعها، نتيجة الثانوية العامة بالاسم، ونتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، ونتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

آخر آخبار الثانوية العامة 2023

طالت نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 الكثير من الشائعات حول موعد اعتمادها بالشكل الرسمي، ووفر موقع جريدة «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس للطلاب، بخلاف إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، ونتيجة الثانوية العامة بالاسم، وذلك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس «علمي - أدبي» من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن.

- إدخال الاسم رباعي.

- إدخال رقم الجلوس.

- يختار الطالب شعبته سواء «العلمية علوم أو رياضة، أو أدبي».

- اختر المحافظة التابع لها.

- إدخال رقم التليفون.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر ووفقًا لِما أعلنه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون بداية شهر أغسطس، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز النتيجة ومراجعتها، وبدء تجميعها واعتمادها رسميًا وإعلانها في مؤتمر صحفي سيعقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم خلاله عرض نسبة النجاح والمؤشرات وشرائح المجاميع، وأسماء الأوائل في الشعبتين وتكريمهم.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة

ولفت مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي في بداية أغسطس للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع وأوائل الثانوية العامة 2023.

نسب النجاح مواد امتحانات الثانوية العامة 2023

وزفّت وزارة التربية والتعليم بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة حيث زادت نسب النجاح في جميع المواد بمقدار 3% عن نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، وخاصة المواد الصعبة مثل الفيزياء والكيمياء، وهي على النحو التالي:

- الكيمياء 88.9%.

- علم النفس والاجتماع 93.9 %.

- الجغرافيا 91.6 %.

- الرياضيات البحتة 89.7 %.

- الرياضيات التطبيقية 88.5 %.

- الأحياء 90.6 %.

- الجيوليوجيا 91.1 %.

- التاريخ 90.2 %.

- الفيزياء 91%.

أوائل الثانوية العامة

بحسب التربية والتعليم، فإنّ الوزير سيتولى الاتصال بأوائل الثانوية العامة 2023 لإبلاغهم بنتيجة الثانوية العامة 2023 وتهنئتهم، ويتبع ذلك عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وتوفيرها عبر رابط الوزارة والروابط المختلفة.