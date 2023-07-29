بالاسم ورقم الجلوس احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023.. من هنا

وقت صعب يعيشه طلاب الثانوية العامة، إذ ينتظرون الآن موعد ظهور النتيجة، لتحقيق أحلام بذلوا في سبيلها الكثير، وضحوا بأجمل اللحظات من أجلها، وتستعد وزارة التربية والتعليم خلال ساعات للإعلان عن النتيجة. وفي هذا السياق ترفع «الوطن» شعار «بالاسم ورقم الجلوس احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023».

بالاسم ورقم الجلوس احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023

«بالاسم ورقم الجلوس احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023» يمكنك معرفة ذلك عبر بوابة «الوطن» باتباع الخطوات التالية:

- افتح موقع بوابة الوطن

- اضغط على (سجل الآن لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها رسميًا عبر بوابة الوطن).

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف.

- انقر على أيقونة «سجل».

- ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات الكاملة فور إعلانها من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من موقع التعليم

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال «بوابة مركز المعلومات»، واتباع الخطوات التالية:

- تصفح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اضغط على مركز المعلومات.

- اضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اضغط على حفظ.

موعد إعلان النتيجة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة ومراجعتها على أن يتم بعدها بدء تجميعها واعتمادها رسميًا وإعلانها في مؤتمر صحفي، فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها.

وزفّت وزارة التربية والتعليم بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة، حيث زادت نسب النجاح في جميع المواد بمقدار 3% عن العام الماضي، وجاءت على النحو التالي:

- الكيمياء 88.9%.

- علم النفس والاجتماع 93.9%.

- الجغرافيا 91.6%.

- الرياضيات البحتة 89.7%.

- الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- الأحياء 90.6%.

- الجيولوجيا 91.1%.

- التاريخ 90.2%.

- الفيزياء 91%.