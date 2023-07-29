خلال ساعات معدودة تكون نتيجة الثاوية العامة معلنة للطلاب، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار الانتهاء من تجهيزاتها ومراجعتها وإعلانها في مؤتمر صحفي، وأعلنت «الوطن» أنها تتيح الحصول على النتيجة عبر موقعها، وللإجابة على تساؤل: ازاي اجيب نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من موقع الوطن، نوضح في الخطوات التالية:

ازاي اجيب نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من موقع الوطن

ونستعرض بالخطوات ازاي اجيب نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من موقع الوطن من خلال الآتي:

- تصفح موقع الوطن الإلكتروني.

- اضغط على سجل الآن لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها رسميًا عبر بوابة الوطن.

- اكتب اسم الطالب رباعيا.

- اكتب رقم جلوس.

- اكتب البريد الإلكتروني.

- اكتب رقم الهاتف.

- انقر على أيقونة «سجل».

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات الكاملة فور إعلانها من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ازاي اجيب نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من موقع الوزارة

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال «بوابة مركز المعلومات»، باتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اضغط على مركز المعلومات.

- اضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.

- ادخل رقم جلوس الطالب.

- اضغط على حفظ.

- تظهر لك نتيجة الطالب المستعلم عنه برقم الجلوس ويمكن معرفة الدرجات ومواد النجاج والرسوب.

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

وزفّت وزارة التربية والتعليم بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة حيث زادت نسب النجاح في جميع المواد بمقدار 3% عن نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، وخاصة المواد الصعبة مثل الفيزياء والكيمياء وهي على النحو التالي:

- الكيمياء 88.9%.

- علم النفس والاجتماع 93.9 %.

- الجغرافيا 91.6 %.

- الرياضيات البحتة 89.7 %.

- الرياضيات التطبيقية 88.5 %.

- الأحياء 90.6 %.

- الجيوليوجيا 91.1 %.

- التاريخ 90.2 %.

- الفيزياء 91%.