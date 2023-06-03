النائب أحمد السجيني: مشروع قانون المحليات نتج من انعقاد 70 جلسة في البرلمان

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشاركته في الحوار الوطني كانت بصفته متحدثًا باسم حزب مستقبل وطن، لافتا إلى أنه تحدث في عن محور المحليات، ووجد شغفا كبيرا جدًا لمخرجات الحوار الوطني، فيما يخص المحليات.

السجيني: مشروع قانون المحليات نتج من انعقاد 70 جلسة في البرلمان

وتابع «السجيني»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن مشروع قانون المحليات نتج من انعقاد 70 جلسة في البرلمان على عدة سنوات، معقبًا: «القانون شمل آراء الكثير من الخبراء، والمهتمين بهذا القانون».

وأشار إلى أن القانون لم يخرج إلى النور حتى الآن، لأن حزب مستقبل وطن يريد أكبر مشاركة سياسية لإصدار القانون بشكل جيد، مؤكدا أن الحزب قادر على إصدار القانون بحكم امتلاكه الاغلبية في البرلمان، لكنه يفضل المشاركة السياسية بين جميع الأحزاب في إصدار القانون.

السجيني: حزب مستقبل وطن لا يتمسك بأي نظام انتخابي

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن حزب مستقبل وطن لا يتمسك بأي نوع معين من الانظمة الانتخابية، لكنه يريد وجود حالة من التوافق بين القوى السياسية في التوافق على نظام انتخابي معين، مشيرًا إلى أنه متفائل بالحوار الوطني، خاصة أن من يديره نقيب الصحفيين السابق هو ضياء رشوان.