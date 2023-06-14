النائب أحمد السجيني يطالب بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة في الدقهلية

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والمخلفات في محافظة الدقهلية، أسوة بعدد من محافظات الصعيد، قائلا: «رأينا مستوى النظافة في سوهاج والأقصر، خلال زيارة اللجنة الأخيرة للصعيد، لكن مدينة المنصورة لا يوجد بها أي نظافة، وهذا كلام أوجهه لمحافظ الدقهلية، وأن الشكاوى من النظافة كثيرة جدا».

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة اتخاذ قيادات محافظة الدقهلية ما قامت به محافظة الأقصر كتجربة ونموذج ناجح في مواجهة أزمة القمامة.

يشار إلى أن النائب محمد نجيب نور الدين، تقدم بطلب إحاطة بشأن عدم قيام محافظة الدقهلية بتوصيل المرافق للحالات التي جرى التصالح معها، وعدم الموافقة على استكمال أعمال البناء لتلك الحالات، حيث أصبحت إجراءات تراخيص البناء في المدن والقرى بالغة الصعوبة، فضلاً عن عدم إيجاد حلول لمشكلات تجميع القمامة وإعادة تدويرها.

وقالت النائبة ميرفت عازر، إن النظافة في الدقهلية تحتاج إلى الجمع من المنبع، متسائلا: لماذا لا يوجد تعاقد مع شركات لجمع القمامة من المنبع لحل مشكلة انتشار القمامة.

وأكد النائب خالد الحداد، أن الوحدات المحلية تعاني قلة الاعتمادات المالية في وجود معدات للنظافة، ما يتطلب دعم المنظومة بالمعدات اللازمة .