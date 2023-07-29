«الهجرة» و«القومي للمرأة» ينفذان برنامج توعية وتدريب لـ18سيدة بالغربية

نفذت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمجلس القومي للمرأة، برامج توعية على مدار يومي 23 و24 يوليو الجاري لـ13 سيدة من الفئات العمرية من 18 إلى 45 سنة، من السيدات اللاتي تدربن حرفيا على المجال الإنتاجي في نشاط الخياطة والتفصيل، وذلك بقرية كفر شبرا اليمن بمحافظة الغربية، ضمن برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead».

يأتي ذلك في ضوء التعاون بين وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وفي إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ برامج تنموية أخرى تشمل تدريبهم على مكون ريادة الأعمال والتثقيف المالي، في الفترة من 23 يوليو حتى 3 أغسطس 2023.

التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

من جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنه تم تنفيذ برنامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة ضمن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية».

واعتمد البرنامج على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية، لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات المهمة.

وأضافت أن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة، وتضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في كل قرار يخص مشروعاتهن.

الفئات العمرية المستهدفة

وتابعت الوزيرة، بأنه سوف يتم تنفيذ برامج التوعية والتدريب على ريادة الاعمال والتثقيف المالي في نفس الفترة، وفي إطار برنامج التعاون بين وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة، في قرية كوم البركة بمحافظة البحيرة لإجمالي 18سيدة من الفئات العمرية من 18 إلى 45 سنة، ممن تدربن حرفيا علي المجال الإنتاجي في مجال الخياطة والتفصيل، وكذلك 21 سيدة في قرية القرنة بمحافظة الأقصر ممن تدربن حرفيا على مجال الإنتاج الزراعي.

يذكر، أن المجلس القومي للمرأة بالغربية إحدى الجهات التي تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، عن طريق تدريب النساء ورائدات المجتمع على نشر رسائل الحملة وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.