رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الخدمات والاستثمارات».. أبرز مطالب المغتربين في «المصريين بالخارج 4»

كتب:

منة عبده
09:24 ص | السبت 29 يوليو 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

ينتظر الكثير من المغتربين العاملين والمقيمين بالخارج، انعقاد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمر «المصريين بالخارج 4» كل عام، ليعرضوا مطالبهم واحتياجاتهم على المسئولين داخل وطنهم الأم، لكونه المجال الأنسب للالتقاء مع عدد كبير من المصريين بالخارج من مختلف الدول المضيفة، بجانب حضور العديد من الشخصيات العامة والمسئولين في شتى المجالات.

ينطلق «المصريين بالخارج 4» بعد غد الاثنين 

وتنطلق بعد غد الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، بحضور عدد من الوزراء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد كبير من مطالب المصريين في الخارج، الذين قاموا بعرضها على السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، التي تلتقي خلالها مع عدد كبير من الجاليات المصرية، داخل مختلف الدول المضيفة، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفراس. 

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز مطالب المغتربين خلال النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، وفقا لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

أبرز مطالب المغتربين خلال «المصريين بالخارج4»

- إنشاء صندوق المصريين بالخارج.

- آليات اصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج وجوازات السفر.

- آليات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

- توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي.

- التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ.

- الإخلاء الطبي في الحالات الحرجة.

- تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج.

 

اقرأ المزيد:

«الحضارة المصرية القديمة».. إطلاق الرؤية المصورة لـمؤتمر «المصريين بالخارج 4»

ينطلق الاثنين المقبل.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مؤتمر «المصريين بالخارج 4»

«الهجرة» تعلن رعاية رئيس مجلس الوزراء لمؤتمر «المصريين بالخارج 4»

تخصيص 10 آلاف فدان لمبادرة أراضي المصريين العاملين بالخارج في الوادي الجديد

الجالية المصرية بالسعودية: مؤتمر «المصريين بالخارج» يعكس أننا جزء من الوطن

7 معلومات عن مؤتمر «المصريين بالخارج 4» قبل انطلاقه نهاية الشهر الجاري
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.