«الخدمات والاستثمارات».. أبرز مطالب المغتربين في «المصريين بالخارج 4»

ينتظر الكثير من المغتربين العاملين والمقيمين بالخارج، انعقاد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمر «المصريين بالخارج 4» كل عام، ليعرضوا مطالبهم واحتياجاتهم على المسئولين داخل وطنهم الأم، لكونه المجال الأنسب للالتقاء مع عدد كبير من المصريين بالخارج من مختلف الدول المضيفة، بجانب حضور العديد من الشخصيات العامة والمسئولين في شتى المجالات.

ينطلق «المصريين بالخارج 4» بعد غد الاثنين

وتنطلق بعد غد الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، بحضور عدد من الوزراء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد كبير من مطالب المصريين في الخارج، الذين قاموا بعرضها على السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، التي تلتقي خلالها مع عدد كبير من الجاليات المصرية، داخل مختلف الدول المضيفة، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفراس.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز مطالب المغتربين خلال النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، وفقا لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أبرز مطالب المغتربين خلال «المصريين بالخارج4»

- إنشاء صندوق المصريين بالخارج.

- آليات اصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج وجوازات السفر.

- آليات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

- توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي.

- التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ.

- الإخلاء الطبي في الحالات الحرجة.

- تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج.