تخفيض رسوم مرحلة الدراسات العليا لجميع الكليات في جامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على تفعيل لائحة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق اعتبارا من العام الجامعي 2023/2024.

تخفيض رسوم طلاب جامعة جنوب الوادي

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي على تخفيض رسوم طلاب مرحلة الدراسات العليا لجميع الكليات ليصبح نسبة 50% من قيمة الرسوم المقررة على العاملين الدائمين بجامعة جنوب الوادي المقيدين بدرجات مختلفة دبلوم - ماجستير – دكتوراه.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور علي محمود مهدى في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم و الدكتورة امل محمد حسن عبادي في وظيفة استاذ مساعد بكلية الآداب والدكتور محمد عزام عبد المجيد في وظيفة استاذ مساعد بكلية التجارة، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد للدكتورة نوال كمال عبدالخالق بكلية التمريض.

كما جرى تعيين الدكتور محمد جمال ابو اليزيد في وظيفة مدرس بكلية العلاج الطبيعي وقرر المجلس منح درجة الماجستير لعدد 16 طالب و منح درجة الدكتوراه لعدد 7 طلاب من مختلف كليات الجامعةو منح الطلاب الناجحين بالفرقة النهائية دور أكتوبر 2022 درجة دبلوم المعهد الفني للتمريض و منح طلاب البرنامج التجسيري الناجحين في السنة النهائية دور أغسطس 2022 درجة دبلوم البرنامج التجسيري للحصول علي دبلوم المعهد الفني للتمريض.

الموافقة على نتائج الكليات

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكلية التربية بقنا في دور مايو 2023 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكلية الآداب في دور مايو 2023 درجة الليسانس في الآداب ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 بكلية الطب البيطري درجة البكالوريوس في الطب البيطري، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 درجة البكالوريوس في الزراعة من كلية الزراعة.