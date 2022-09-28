مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على مكافأة لكل العاملين

أعلنت جامعة جنوب الوادي، عن موافقة مجلسها في اجتماعه الأخير، الذي انعقد بمقر الجامعة، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، على صرف مكافأة للعاملين الدائمين والمتعاقدين، والمدرسين المساعدين والمعيدين في الجامعة وكلياتها، نظير جهودهم غير العادية خلال الفترة السابقة.

توقيع بروتوكول مع جامعة جنوب الوادي الأهلية

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادي، على توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وتوقيع بروتوكول بين كلية الطب بالجامعة، ومديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر وآخر بين مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، ومدرسة أجيال المستقبل، كما وافق المجلس على عقد المؤتمر الدولي السابع لشباب الباحثين في مجال التربية الرياضية في الفترة من 26-27 /10 /2022 ومجال العلوم الزراعية في 15 نوفمبر 2022.

ووافق المجلس على إقامة قسم أمراض الباطنة مؤتمر بمدينة الأقصر في الفترة من 20 -21 أكتوبر 2022.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ لكل من: الدكتور أحمد محمد أبو بكر عمر بكلية العلوم، والدكتور عبد اللطيف محمد أحمد حسين بكلية الآداب، والدكتور منتصر محمد على عبدالرحمن بكلية الزراعة، ووافق على التعيين قى وظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتور ميمي نشأت عبدالرازق عبداللاه بكلية التربية والدكتور رفعت علوى حافظ علام بكلية الزراعة، ومنح اللقب العلمي لكل من الدكتور عيسى محمد حجازي، والدكتور علي حلمي بكري حسن، والدكتور نجوان إبراهيم على عبدالغنى رشوان، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب والدكتور محمد عبدالهادي على مهدى بكلية الطب البيطري.

ووافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من: الدكتور عبدالرحمن حسن عواض عرابي، والدكتور مروة ناصر محمد عبدالقادر بكلية التربية النوعية، والدكتور عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم أبوجبل بكلية طب الفم والأسنان، والدكتور ولاء أحمد حسين بكلية العلوم والتعيين في درجة مدرس بكلية الهندسة لكل من الدكتور أحمد عبدالرحيم محمد أحمد، والدكتور أحمد عبدالباسط حسن أحمد دنقل، والدكتور لمياء محمد محمود أحمد شحاتة، والدكتور ولاء أحمد عبدالحافظ محمد والدكتور إيهاب صلاح على عبدالعال، والدكتور محمد حمام محمد توفيق، والدكتور المعتز بالله عبدالله سيد جمعة.

منح درجة الماجستير لـ30 طالبا

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ10 طلاب و درجة الماجستير لـ30 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، ووافق على منح الطلاب الناجحين دور يوليو 2022، ودبلوم الدراسات العليا في الآداب - شعبة (دبلوم علم النفس التطبيقي) وعددهم 59 طالبًا.

ووافق على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2022 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية (التعليم العام) جميع الشعب وعددهم 42 طالبًا، كما وافق على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2022 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية باللغة الانجليزية (التعليم العام) شعبتي (الرياضيات - العلوم البيولوجية) (برنامج معلمى العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية) وعددهم 11 طالبًا.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2022 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية (شعبة التعليم الأساسى الحلقة الأولى) وعددهم 36 طالبًا، ومنح الطالبات الناجحات بالسنة النهائية في دورسبتمبر 2022 درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية (شعبة الطفولة) لائحة (قديمة - جديدة) وعددهن 8 طالبات.

وبحسب بيان الجامعة تم منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2022 درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية وعددهم 4 طلاب (شعبة عامة)، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2022 درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية شعبة (الانتاج الزراعى العام) وعددهم 18 طالبًا، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2022 درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان وعددهم 3 طلاب، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2022 درجة البكالوريوس في الصيدلة شعبة عامة وعددهم 10 طلاب.

منح درجة البكالوريوس لطلاب دور سبتمبر

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2022 درجة البكالوريوس في الهندسة شعب (الهندسة المدنية شعبة المنشآت الهندسة الميكانيكية شعبة هندسة القوي والطاقة الميكانيكيةـ الهندسة الكهربائية شعبة القوي والآلات الكهربائية) وعددهم 12 طالبًا، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2022 درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي وعددهم 5 طلاب.

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2022 درجة البكاريوس فى الصيدلة (صيدلة إكلينكيه) وعددهم طالبين، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2022 درجة الليسانس في الآداب والتربية (التعليم العام) شعب مختلفة وعددهم 7 طلاب من كلية التربية بالغردقة، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دورسبتمبر 2022 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية (التعليم الأساسى الحلقة الأولى) شعب مختلفة لائحة (قديمة - جديدة) وعددهم 33 طالبًا بكلية التربية بالغردقة.

كما وافق أيضا على منح الطالبات الناجحات بالسنة النهائية في دور سبتمبر2022 درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية (شعبة الطفولة) لائحة (قديمة - جديدة) وعددهن 9 طالبات بكلية التربية بالغردقة.