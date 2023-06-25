مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على لائحة برنامج بكالوريوس الطب والجراحة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة، والمنعقدة بكلية العلوم، بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على اللائحة الداخلية لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة للبرنامج خاص بمصروفات، وذلك بنظام النقاط المعتمدة (5 + 2) بكلية الطب.

قواعد النقل بجامعة جنوب الوادي

وناقش مجلس جامعة جنوب القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلي الجامعة، وضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بالجامعة في العام الجامعي 2024/ 2023.

ووافق المجلس على الإعلان عن فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2024/2023 لكليات الجامعة بقنا والغردقة.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور علاء الدين بدوي في وظيفة أستاذ بكلية الآثار، والدكتور حياة أبو العزايم في وظيفة الأستاذ بكلية التمريض.

وقرر المجلس منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ للدكتور محمد سيد محمد السيد، والدكتورة عبير أحمد أبو الوفا دنقل بكلية التربية، والدكتور محمد عبد الصبور أحمد بكلية الطب البيطري.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور علاء حسن سعيد، والدكتورة نجلاء رشاد عطا الله في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم، والدكتور أحمد عبد الهادي عبد السميع في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الهندسة.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتورة شيماء عبد الله، والدكتور محمد فاروق حسن بكلية الطب، والدكتورة شيماء عبد العاطي، والدكتورة كريمة كمال عبد اللطيف بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

ووافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتور علي إسماعيل علي بكلية العلوم، والدكتورة صفاء إسماعيل أحمد بكلية الزراعة، والدكتور ياسر أحمد أبو الوفا، والدكتورة زينب عبد الرازق الطيب بكلية الطب، والدكتورة شروق حسام الدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.

منح 18 طالبا درجة الماجستير

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ6 طلاب، ومنح درجة الماجستير لـ18 طالبا من مختلف كليات الجامعة، ومنح الطلاب الناجحين دبلوم الدراسات العليا في تخصص الميكروبيولوجيا التطبيقية «تخلفات» وعددهم 23 طالبا بكلية العلوم.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكلية الآثار دور مايو 2023 درجة الليسانس في الآثار، وعددهم 48 طالبا، ومنح درجة البكالوريوس لـ94 طالبا بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.