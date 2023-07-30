«الضرائب» تطالب الممولين بتحديث بياناتهم على قواعد المصلحة 

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التواصل المستمر مع الممولين وتوعيتهم بكافة مستجدات الشأن الضريبي، مطالبًا الممولين بضرورة القيام بتحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، اليوم الأحد، أن الممولين الذين يقومون بتقديم إقراراتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وهم ممولي كل من مركز كبار الممولين (2) بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، وكذلك ممولي مركز كبار ومتوسطي الممولين وجه قبلي بالغردقة، وممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، و ممولي المأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع، وكذلك ممولي المأموريات التسع التابعة لمنطقة القاهرة ثان سيقومون بتحديث بياناتهم على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg.

وأشار «الضباعني»، إلى باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية والذين يقومون بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، عليهم تحديث بياناتهم من البوابة من خلال الرابط التالي https://eservice.incometax.gov.eg/etax.

البيانات المطلوب تحديثها بشكل مستمر لدى المصلحة

وشدد أنه على الممولين تحديث بيانات (الرقم القومي والتليفون والإزميل) إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أو البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية وفقًا للمنظومة التي يقدمون إقراراتهم الضريبية عليها، مضيفًا أنه في حالة تغيير عنوان الممول فإنه يقوم بتحديث بيانات العنوان إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك في حالة تقديم الممول لإقراره على هذه المنظومة.