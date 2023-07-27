«الضرائب» تطالب المنشآت الخاضعة لـ«القيمة المضافة» بسرعة تسجيل جميع فروعها

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ضرورة تسجيل المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، كل الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة لكل فرع وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسي للمنشأة فقط، وعدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها، موضحًا أنّ عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.

تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي

وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، مشيرًا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أنّ التزام المنشآت بتسجيل كل الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب

وخصصت مصلحة الضرائب خطا ساخنا للرد على الاستفسارات والتساؤلات 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصالات على الخط الساخن 16189 من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.