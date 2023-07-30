رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 بالإسكندرية.. 3 خطوات لمعرفة التنسيق

وفرت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 بالإسكندرية، تسهيلا على أولياء الأمور لمعرفة نتيجة أبنائهم إلكترونيا التي ظهرت منذ ساعات قليلة، بعدما قدموا على ذات الرابط خلال الآونة الماضية والتي انتهت مع 30 يونيو الماضي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 بالإسكندرية، وهو ذات الرابط الذي تم التقديم عليه، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، بالإضافة إلى الخطوات.

رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 بالإسكندرية

ويمكن الدخول إلى رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 بالإسكندرية عبر الضغط هـنـا، حيث يتم توفير الاستعلام على النتيجة مع اعتمادها اليوم.

خطوات معرفة نتيجة رياض الأطفال 2023 بالإسكندرية

- بعد الدخول إلى رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 بالإسكندرية، يتبع ولي الأمر التالي:

- يختار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

- بمجرد الدخول إليها يدخل رقم الملف أو الرقم القومي للطفل من شهادة الميلاد.

- يضغط على كلمة بحث وبعدها تظهر النتيجة.

مع العلم أنه حين يتم الدخول إلى رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 بالإسكندرية، لا يجب استخدام متصفح غير جوجل كروم لأن موقع التنسيق متوافق فقط مع متصفح جوجل، وقد يؤدي استخدام متصفح آخر إلى فقد بعض بيانات المتقدم.