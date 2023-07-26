بعدما انتهت فترة التقديم المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم على مستوى المحافظات لتقديم لرياض الأطفال، ينتظر أولياء الأمور معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023/2024 بالإسكندرية، إذ بدأ تقديم رياض الأطفال من بداية شهر يونيو 2023 حتى آخر أيام الشهر، لذا تزداد عمليات البحث حاليا عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال، حتى يتسنى لأولياء الأمور تحضير الأوراق، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023/2024 بالإسكندرية

وعن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023/2024 بالإسكندرية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة طريقة الاستعلام من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، أو من خلال مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023/2024 بالرقم القومي الخاص بالطفل، يأتي بعد الانتهاء من حصر أعداد الطلاب وتسكينهم داخل المدارس بمختلف نطاق المحافظة.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي بالإسكندرية

وأشار بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023/2024 بالإسكندرية من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إذ يتم تفعيل الرابط على الموقع هنا بمجرد ظهور النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الإسكندرية

وعن خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الإسكندرية 2023 جاءت كالآتي:-

-الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

-الضغط على تنسيق رياض الأطفال 2023/2024.

-اضغط على الرابط الذي يتم تفعليه بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال الإسكندرية.

-كتابة الرقم القومي الخاص بالطفل.

شروط قبول الطلاب في رياض الأطفال 2023 في الإسكندرية

وعن شروط قبول الطلاب في رياض الأطفال 2023 في الإسكندرية جاءت على النحو التالي:-

- أن يكون الطفل من مواليد 2 أكتوبر 2017 حتى 1 أكتوبر 2019.

-يكون القبول للأطفال الأكبر سنا حسب الإتاحة الموجودة في كل إدارة تعليمية، حيث تضم محافظة الإسكندرية تسع إدارات تعليمية.