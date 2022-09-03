موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالإسكندرية.. المرحلة الثانية

يشغل موعد نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالإسكندرية، اهتمامات أهالي المحافظة في تلك الفترة، حيث ينتظرون إلحاق أطفالهم بالمدارس مع إعلان تلك المرحلة لفئة التلاميذ الذين لم يوفقهم سنهم في الالتحاق خلال المرحلة الأولى.

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالإسكندرية

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 عبر موقعها الإلكتروني خلال نهاية يوليو الماضي، وتبعها تخفيض سن الالتحاق وفقا للأماكن الشاغرة في المدارس.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

وينتظر أولياء الأمور نتيجة تنسيق رياض الأطفال في الإسكندرية بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية، والتي لم تظهر بعد، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية على موقعها الرسمي، أن المرحلة الثانية خاصة بمن هم فوق سن الخمس سنوات فقط.

وأشارت إلى نتيجة تنسيق رياض الأطفال في الإسكندرية بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية، ستظهر عقب انتهاء عمليات التقديم والتي تستمر في الفترة من 15 أغسطس إلى 5 سبتمبر، وذلك في مركز المعلومات بمدرسة نبوية موسى الثانوية باب شرق.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالإسكندرية

وأكدت مديرية تعليم الإسكندرية أنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالإسكندرية من هـنـا، وهذه النتيجة هي إخطار بترشيح الطفل لإحدى المدارس، علماً بأنه في حالة وجود خطأ ببيانات الطفل لا يعتد بالإخطار وعلى ولي الأمر الرجوع لمكتب التنسيق الرئيسي.