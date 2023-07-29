ظهور نتيجة رياض الأطفال بالإسكندرية 2023.. الرابط والخطوات 

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية عن ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023، بعدما تقدم أولياء الأمور لأبنائهم إلكترونيا خلال الآونة الماضية التي انتهت مع 30 يونيو الماضي، وظهرت اليوم ليعرف كل ولي أمر نتيجة طفلة وتسكينه في المدرسة المحددة أو عدم قبوله في الوقت الراهن بسبب عامل السن.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية رابط نتيجة رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 وهو الخاص بالمدارس الرسمية لغات، وهو ذات الرابط الذي تم التقديم عليه بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، بالإضافة إلى الخطوات.

رابط نتيجة رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

ويمكن الدخول إلى رابط نتيجة رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 عبر الضغط هنا، حيث يتم توفير الاستعلام على النتيجة مع اعتمادها اليوم.

خطوات معرفة نتيجة رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

ولمعرفة نتيجة رياض الأطفال بالإسكندرية 2023، يدخل ولي الأمر إلى الرابط المذكور أعلاه ويتبع التالي:

- يختار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

- بمجرد الدخول إليها يدخل رقم المـلف أو الرقم القومى للطفل.

- يضغط على كلمة بحث وبعدها تظهر النتيجة.