محافظ كفر الشيخ: تبطين 398 كيلومترا من الترع بالمراكز والقرى

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الانتهاء من تبطين 398 كيلومترا من الترع من مستهدف 1000 كيلو بمراكز ومدن وقرى المحافظة، موضحا أنّه جار حاليا العمل في 579 كيلو ترع، من المستهدف تبطينه.

تبطين 1000 كيلو ترع بنطاق المحافظة

وأضاف أنّه جار تبطين 1000 كيلو ترع بنطاق المحافظة، وتبطين بقية الترع بالقرى والمراكز تباعا وفق خطة موضوعة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإشراف المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.

وأوضح أنّه جار تبطين 579 كيلو ترع بمراكز وقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، منوهاً أنّه يتابع بشكل يومي أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز ومدن وقرى المحافظة والتي تسير جنباً إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، وجاري العمل في 62 عملية، كما تُجرى أعمال التبطين بـ128 ترعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ونسبة تبطين الترع 70%، وتم الانتهاء من تبطين 398 كيلو ترع.

مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ

وأضاف أنّ أعمال تبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تُعاني من ضعف المياه، مشددا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بمراكز ومدن وقرى المحافظة.