بدء فعاليات ورشة «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» بقصر ثقافة الأنفوشي

أعلن قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية بدء فعاليات ورشة «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك ابتداء من الثانية عشر ظهر اليوم 30 يوليو الجاري وحتى 18 أغسطس المقبل.

مجالات التدريب في ورش «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك»

تقدم الورشة مجانا للدارسين، ويقوم عليها مجموعة من المتخصصين في مجالات السينما بهدف التدريب على مختلف مجالات السينما؛ السيناريو والإخراج والتصوير والمونتاج ليتمكن المتدربون من التعمق في الدراسة، وذلك بعد دراسة دورة عامة في مختلفة التخصصات، لمدة أسبوع .

ويبدأ الأسبوع التالي مجموعة من الورش التخصصية من خلال تنظيم دورة عامة لمشروع السينما يتضمن جميع مجالات فنون السينما مثل السيناريو، والإخراج، والمونتاج، والإنتاج، والتصوير، والهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيلي، مدخل للرسوم المتحركة، ومدخل لموسيقى الأفلام.

مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك»

يشار إلى «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» مشروع لدراسة السينما وفنونها المختلفة للهواة في الأقاليم، من مختلف التخصصات بشرط ألا يقل عمر المشارك عن 16 سنة، وتقدمه قصور الثقافة بإشراف الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويتناول المشروع النواحى الفنية كافة لصناعة الفيلم السينمائي.